Росія і ЄС почали переговори у Брюсселі перед тристоронньою газовою зустріччю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міністр енергетики РФ Олександр Новак на чолі російської делегації розпочав зустріч у Брюсселі з віце-президентом Єврокомісії з Енергосоюзу Марошем Шефчовичем перед запланованою тристоронньою газовою зустріччю за участю представників української, російської сторін та Єврокомісії. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міненерго РФ у Twitter.
"Проходить двостороння зустріч Олександра Новака і віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича", - повідомили в міненерго РФ.
Нагадаємо, 19 вересня зранку у Брюсселі відбулися переговори України і ЄС перед газовою зустріччю з РФ.
У ЄК привітали просування з анбандлінгом в Україні на фоні газових переговорів.
Як повідомляв УНН, Україна, Росія та ЄС збираються 19 вересня на тристоронні газові переговори у Брюсселі.