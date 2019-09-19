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Росія і ЄС почали переговори у Брюсселі перед тристоронньою газовою зустріччю

Росія і ЄС почали переговори у Брюсселі перед тристоронньою газовою зустріччю

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міністр енергетики РФ Олександр Новак на чолі російської делегації розпочав зустріч у Брюсселі з віце-президентом Єврокомісії з Енергосоюзу Марошем Шефчовичем перед запланованою тристоронньою газовою зустріччю за участю представників української, російської сторін та Єврокомісії. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міненерго РФ у Twitter.

"Проходить двостороння зустріч Олександра Новака і віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича", - повідомили в міненерго РФ.

Нагадаємо, 19 вересня зранку у Брюсселі відбулися переговори України і ЄС перед газовою зустріччю з РФ.

У ЄК привітали просування з анбандлінгом в Україні на фоні газових переговорів.

Як повідомляв УНН, Україна, Росія та ЄС збираються 19 вересня на тристоронні газові переговори у Брюсселі.

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