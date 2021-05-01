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Росія і Китай можуть знищувати американські супутники - генерал США

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Командувач Космічними силами США генерал ВПС Джон Реймонд заявив, що Росія і Китай змогли розробити зброю, що здатна вивести з ладу і знищити американські супутники, що знаходяться на орбіті Землі. Про це повідомляє The Washington Post, інформує УНН.

Цитата

"Очевидно, що космос - така ж область ведення бойових дій, як і повітря, земля і море, і це те, що в дійсності матеріалізувалося тут за останні кілька років, оскільки і Китай, який є нашою основною загрозою, і Росія розробили зброю, яка може або вивести з ладу наші супутники, або знищити наші супутники із Землі або з космосу, або через кіберпростір", - заявив генерал.

Деталі

Він закликав "діяти з позиції сили", щоб стримувати супротивників.

"Наша мета полягає в тому, щоб не допустити цього, а для цього, на мій погляд, потрібно діяти з позиції сили, змінюючи методи стримування конкурентів і противників", - пояснив Реймонд.

За його словами, метою Космічних сил є стримування, а не конфлікт, який "почнеться або пошириться на космос".

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Додамо

Раніше британські служби назвали Росію та Китай головними загрозами в космосі. За інформацією Лондона, Москва веде розробки противоспутникової зброї і розміщує великі групи супутників для розвідки, комунікації та навігації, намагаючись вбудувати їх в свою систему оборони.

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