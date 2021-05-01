Россия и Китай могут уничтожать американские спутники - генерал США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Рэймонд заявил, что Россия и Китай смогли разработать оружие, способное вывести из строя и уничтожить американские спутники, находящиеся на орбите Земли. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.
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"Очевидно, что космос - такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море, и это то, что в действительности материализовалось здесь за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является нашей основной угрозой, и Россия разработали оружие, которая может или вывести из строя наши спутники, или уничтожить наши спутники с Земли или из космоса, или через киберпространство", - заявил генерал.
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Он призвал "действовать с позиции силы", чтобы сдерживать противников.
"Наша цель заключается в том, чтобы не допустить этого, а для этого, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы, меняя методы сдерживания конкурентов и противников", - пояснил Реймонд.
По его словам, целью Космических сил есть сдерживание, а не конфликт, который "начнется или распространится на космос".
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Ранее британские службы назвали Россию и Китай главными угрозами в космосе. По информации Лондона, Москва ведет разработки противоспутникового оружия и размещает большие группы спутников для разведки, коммуникации и навигации, пытаясь встроить их в свою систему обороны.