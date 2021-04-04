Уряд Росії схвалив продовження угоди з США по космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Уряд Росії схвалив продовження угоди між Москвою і Вашингтоном про співпрацю в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях до 31 грудня 2030 року. Відповідний документ розміщений на сайті російського уряду, передає УНН.
Цитата
“Процедура продовження завершиться після обміну дипломатичними нотами”, — відзначили в уряді країни.
Деталі
Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін доручив міністерству закордонних справ РФ здійснити обмін нотами, дозволивши в разі потреби вносити в доданий проект незначні зміни.
Контекст
Угода про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях Росія і США уклали в 1992 році. З тих пір його продовжували вже чотири рази.
Цей документ є одним з основних правових інструментів, які регулюють умови двосторонньої співпраці в освоєнні космічного простору.
Що передувало
Російський військовий супутник “Космос-2525”, запущений в 2018 році, зійшов з орбіти і зруйнувався над Тихим океаном.