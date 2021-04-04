Правительство России одобрило продление соглашения с США по космосу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Правительство России одобрило продление соглашения между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях до 31 декабря 2030 года. Соответствующий документ размещен на сайте российского правительства, передает УНН.
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“Процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами”, — отметили в правительстве страны.
Детали
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел РФ осуществить обмен нотами, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект незначительные изменения.
Контекст
Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях Россия и США заключили в 1992 году. С тех пор его продолжали уже четыре раза.
Этот документ является одним из основных правовых инструментов, регулирующих условия двустороннего сотрудничества в освоении космического пространства.
Что предшествовало
Российский военный спутник “Космос-2525”, запущенный в 2018 году, сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном.