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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49388 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 68706 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109159 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144782 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195608 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193457 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279668 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Правительство России одобрило продление соглашения с США по космосу

Правительство России одобрило продление соглашения с США по космосу

Киев  •  УНН

 • 15750 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Правительство России одобрило продление соглашения между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях до 31 декабря 2030 года. Соответствующий документ размещен на сайте российского правительства, передает УНН.

Цитата

“Процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами”, — отметили в правительстве страны.

Детали

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел РФ осуществить обмен нотами, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект незначительные изменения.

Контекст

Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях Россия и США заключили в 1992 году. С тех пор его продолжали уже четыре раза.

Этот документ является одним из основных правовых инструментов, регулирующих условия двустороннего сотрудничества в освоении космического пространства.

Что предшествовало

Российский военный спутник “Космос-2525”, запущенный в 2018 году, сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном.

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