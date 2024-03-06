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The Guardian

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російський суд визнав Коломойського "екстремістом" та конфіскував бізнес-активи

Київ • УНН

 • 22152 перегляди

російський суд назвав українського бізнесмена Ігоря Коломойського "екстремістом" і постановив конфіскувати його бізнес-активи в рф.

російський суд визнав Коломойського "екстремістом" та конфіскував бізнес-активи

Суд рф вніс українського бізнесмена Ігоря Коломойського до "списку екстремістів" і ухвалив рішення про конфіскацію його активів. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

В адигеї за позовом Генпрокуратури були визнані екстремістами український олігарх Ігор Коломойський та ексвласник смоленського банку Павло Шитов. У фінансистів, діяльність яких була заборонена, у дохід росії віддали низку підприємств, бізнес-центр та будинок у центрі москви, майже 500 земельних ділянок у підмосков'ї, володимирській, калінінградській та смоленській областях. Їхня площа перевищила 5,5 тис. га.,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що адміністративний позов генпрокуратури, підтриманий прокуратурою адигеї, кошехабльський райсуд республіки розглянув у закритому режимі. За даними джерел у наглядовому відомстві, активи відповідачів, основними з яких є Ігор Коломойський та Павло Шитов, прокурори знайшли, наглядаючи за "боротьбою з екстремізмом".

У позові російської прокуратури зазначено, що об'єднання активізувалося 2014 року після "антиконституційного перевороту в Києві". Водночас слідство стверджує, що Коломойський за допомогою підконтрольних ЗМІ "розгорнув масштабну антиросійську агітацію", "взяв на повне забезпечення" підрозділи "Азова" та кілька батальйонів, а також "заохочував убивства і викрадення" представників самопроголошених "лнр" і "днр".

Крім того, Шитова нібито призначили "відповідальним за криптоактиви" українського бізнесмена. Прокуратура вважала "бізнес-складовою спільноти" компанію JKX Oil & Gas Limited.

Унаслідок цього російський суд постановив конфіскувати їхні активи в росії, зокрема підприємство паливно-енергетичного комплексу "Южгазенерджі", яке займається видобутком газу на Кошехабльському газоконденсатному родовищі. Зазначено, що основний власник компанії - зареєстрована в Нідерландах Adygea Gas BV і лондонська Page Gas Ltd, які перебувають у власності JKX Oil. Adygea Gas BV також володіла компанією "Кейтеринг-Юг". Слідство оцінило частку відповідачів у цих компаніях у 5,1 мільярда рублів.

Нагадаємо

Акції АТ "Липецька кондитерська фабрика Рошен", що раніше належало п'ятому президентові України Петру Порошенку, передали у дохід рф.

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