российский суд признал Коломойского "экстремистом" и конфисковал бизнес-активы

Суд рф внес украинского бизнесмена Игоря Коломойского в "список экстремистов" и принял решение о конфискации его активов. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

В адыгее по иску генпрокуратуры были признаны экстремистами украинский олигарх Игорь Коломойский и экс-владелец смоленского банка Павел Шитов. У финансистов, деятельность которых была запрещена, в доход россии отдали ряд предприятий, бизнес-центр и дом в центре москвы, почти 500 земельных участков в подмосковье, владимирской, калининградской и смоленской областях. Их площадь превысила 5,5 тыс. га, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что административный иск генпрокуратуры, поддержанный прокуратурой Адыгеи, кошехабльский райсуд республики рассмотрел в закрытом режиме. По данным источников в надзорном ведомстве, активы ответчиков, основными из которых являются Игорь Коломойский и Павел Шитов, прокуроры нашли, надзирая за "борьбой с экстремизмом".

В иске российской прокуратуры указано, что объединение активизировалось в 2014 году после "антиконституционного переворота в Киеве". В то же время следствие утверждает, что Коломойский с помощью подконтрольных СМИ "развернул масштабную антироссийскую агитацию", "взял на полное обеспечение" подразделения "Азова" и несколько батальонов, а также "поощрял убийства и похищения" представителей самопровозглашенных "лнр" и "днр".

Кроме того, Шитова якобы назначили "ответственным за криптоактивы" украинского бизнесмена. Прокуратура считала "бизнес-составляющей сообщества" компанию JKX Oil& Gas Limited.

В результате российский суд постановил конфисковать их активы в россии, в частности предприятие топливно-энергетического комплекса "Южгазэнерджи", которое занимается добычей газа на Кошехабльском газоконденсатном месторождении. Указано, что основной владелец компании - зарегистрированная в Нидерландах Adygea Gas BV и лондонская Page Gas Ltd, которые находятся в собственности JKX Oil. Adygea Gas BV также владела компанией "Кейтеринг-Юг". Следствие оценило долю ответчиков в этих компаниях в 5,1 миллиарда рублей.

Напомним

Акции АО "Липецкая кондитерская фабрика Рошен", ранее принадлежавшее пятому президенту Украины Петру Порошенко, передали в доход рф.