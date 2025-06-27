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російський поліцейський підпалив електростанцію у воронезькій області - росЗМІ

Київ • УНН

 • 990 перегляди

Поліцейського з Воронезької області затримали за підпал трансформаторної підстанції в селі Мазурка, що призвело до відключення світла для тисячі людей. За версією слідства, він діяв під впливом телефонних шахраїв, які змусили його вчинити злочин, пообіцявши повернути 800 тисяч рублів.

російський поліцейський підпалив електростанцію у воронезькій області - росЗМІ

У воронезькій області рф затримано поліцейського, який влаштував підпал трансформаторної підстанції в селі Мазурка, залишивши без світла понад тисячу людей. За однією з версій, чоловік діяв за вказівкою телефонних шахраїв. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Як вказано, трансформатор у селі Мазурка Поворинського району спалахнув уранці 27 червня. За кілька хвилин на місці події було затримано і палія - ​​ним виявився місцевий поліцейський. Через його дії без світла залишилося понад тисячу людей.

За словами джерел, чоловік спочатку намагався влаштувати диверсії в інших населених пунктах - Байчурове та Різдвяне, а також у селі Танцерій Борисоглібського району. Однак ці спроби не увінчалися "успіхом" – у місцях передбачуваного підпалу або чергували люди, або чоловік просто не зміг розпалити вогонь.

Наразі його затримано. З ним працюють працівники спецслужб. За однією з версій переконати підпалити його могли телефонні шахраї. У МВС повідомили, що співробітника буде звільнено з негативних мотивів.

Попередньо встановлено, що затриманий був під впливом телефонних шахраїв, які раніше переконали його перевести їм 800 тис. рублів. В обмін на обіцянку повернути ці гроші чоловіка змусили вчинити протиправні дії

- повідомили у прес-службі ГУ МВС росії по воронезькій області.

росія експортує "православ’я" в Африку як інструмент впливу - Юсов17.06.25, 12:32 • 2850 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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