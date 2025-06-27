російський поліцейський підпалив електростанцію у воронезькій області - росЗМІ

У воронезькій області рф затримано поліцейського, який влаштував підпал трансформаторної підстанції в селі Мазурка, залишивши без світла понад тисячу людей. За однією з версій, чоловік діяв за вказівкою телефонних шахраїв. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

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Як вказано, трансформатор у селі Мазурка Поворинського району спалахнув уранці 27 червня. За кілька хвилин на місці події було затримано і палія - ​​ним виявився місцевий поліцейський. Через його дії без світла залишилося понад тисячу людей.

За словами джерел, чоловік спочатку намагався влаштувати диверсії в інших населених пунктах - Байчурове та Різдвяне, а також у селі Танцерій Борисоглібського району. Однак ці спроби не увінчалися "успіхом" – у місцях передбачуваного підпалу або чергували люди, або чоловік просто не зміг розпалити вогонь.

Наразі його затримано. З ним працюють працівники спецслужб. За однією з версій переконати підпалити його могли телефонні шахраї. У МВС повідомили, що співробітника буде звільнено з негативних мотивів.

Попередньо встановлено, що затриманий був під впливом телефонних шахраїв, які раніше переконали його перевести їм 800 тис. рублів. В обмін на обіцянку повернути ці гроші чоловіка змусили вчинити протиправні дії - повідомили у прес-службі ГУ МВС росії по воронезькій області.

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