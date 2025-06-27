российский полицейский поджег электростанцию в Воронежской области - росСМИ

В Воронежской области РФ задержан полицейский, который устроил поджог трансформаторной подстанции в селе Мазурка, оставив без света более тысячи человек. По одной из версий, мужчина действовал по указанию телефонных мошенников. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как указано, трансформатор в селе Мазурка Поворинского района загорелся утром 27 июня. Через несколько минут на месте происшествия был задержан и поджигатель – им оказался местный полицейский. Из-за его действий без света осталось более тысячи человек.

По словам источников, мужчина сначала пытался устроить диверсии в других населенных пунктах – Байчурово и Рождественское, а также в селе Танцерей Борисоглебского района. Однако эти попытки не увенчались "успехом" – в местах предполагаемого поджога либо дежурили люди, либо мужчина просто не смог разжечь огонь.

Сейчас его задержали. С ним работают сотрудники спецслужб. По одной из версий, убедить поджечь его могли телефонные мошенники. В МВД сообщили, что сотрудник будет уволен по негативным мотивам.

Предварительно установлено, что задержанный был под влиянием телефонных мошенников, которые ранее убедили его перевести им 800 тыс. рублей. В обмен на обещание вернуть эти деньги мужчину заставили совершить противоправные действия - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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