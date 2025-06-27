российский полицейский поджег электростанцию в Воронежской области - росСМИ

$41.590.08
48.640.31
ukenru
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
Эксклюзив
16:06 • 14707 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
15:44 • 37824 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
15:12 • 66004 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
13:18 • 42209 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
13:01 • 137171 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 48555 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
27 июня, 10:12 • 63530 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
27 июня, 09:36 • 55105 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
27 июня, 09:07 • 51356 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 217685 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
89%
747мм
Популярные новости
Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:3027 июня, 09:20 • 83834 просмотра
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру27 июня, 10:28 • 54457 просмотра
Иран отверг заявления США о возобновлении ядерных переговоров на следующей неделе27 июня, 10:36 • 36003 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 103125 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 92531 просмотра
публикации
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
15:12 • 66004 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 94034 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
13:01 • 137171 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 104332 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 217685 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции15:37 • 18659 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci14:27 • 21043 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 94047 просмотра
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру27 июня, 10:28 • 55331 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 104840 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

российский полицейский поджег электростанцию в Воронежской области - росСМИ

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Полицейского из Воронежской области задержали за поджог трансформаторной подстанции в селе Мазурка, что привело к отключению света для тысячи человек. По версии следствия, он действовал под влиянием телефонных мошенников, которые заставили его совершить преступление, пообещав вернуть 800 тысяч рублей.

российский полицейский поджег электростанцию в Воронежской области - росСМИ

В Воронежской области РФ задержан полицейский, который устроил поджог трансформаторной подстанции в селе Мазурка, оставив без света более тысячи человек. По одной из версий, мужчина действовал по указанию телефонных мошенников. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как указано, трансформатор в селе Мазурка Поворинского района загорелся утром 27 июня. Через несколько минут на месте происшествия был задержан и поджигатель – им оказался местный полицейский. Из-за его действий без света осталось более тысячи человек.

По словам источников, мужчина сначала пытался устроить диверсии в других населенных пунктах – Байчурово и Рождественское, а также в селе Танцерей Борисоглебского района. Однако эти попытки не увенчались "успехом" – в местах предполагаемого поджога либо дежурили люди, либо мужчина просто не смог разжечь огонь.

Сейчас его задержали. С ним работают сотрудники спецслужб. По одной из версий, убедить поджечь его могли телефонные мошенники. В МВД сообщили, что сотрудник будет уволен по негативным мотивам.

Предварительно установлено, что задержанный был под влиянием телефонных мошенников, которые ранее убедили его перевести им 800 тыс. рублей. В обмен на обещание вернуть эти деньги мужчину заставили совершить противоправные действия

- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

россия экспортирует "православие" в Африку как инструмент влияния - Юсов17.06.25, 12:32 • 2850 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9