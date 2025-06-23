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Російський комік Мусагалієв потрапив до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Київ • УНН

 • 1452 перегляди

Мінкульт включив російського коміка Азамата Мусагалієва до переліку осіб, що становлять загрозу нацбезпеці. Його звинувачують у підтримці режиму путіна та незаконному відвідуванні окупованих територій.

Російський комік Мусагалієв потрапив до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло російського коміка Азамата Мусагалієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це УНН повідомляє з посиланням на наказ міністерства.

На підставі пунктів 1, 3, 4, 7 частини другої статті 126 Закону України "Про медіа" доповнити Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці,включивши до нього особу: Мусагалієв Азамат Тахірович (Мусагалиев Азамат Тахирович), громадянин російської федерації 

- йдеться в наказі міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького.

Повідомляється, що Мусагалієв неодноразово демонстрував підтримку путіну, брав участь у його передвиборчих кампаніях та публічних заходах, що свідчить про його лояльність до діючого російського режиму, та незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Донецької області, не перетинаючи державний кордон України у контрольованих пунктах пропуску, що є порушенням законодавчо встановленого порядку виїзду з України і в'їзду в Україну.

Наразі в переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці 247 прізвищ.

Доповнення

СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКультура
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