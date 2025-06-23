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Российский комик Мусагалиев попал в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Киев • УНН

 • 1224 просмотра

Минкульт включил российского комика Азамата Мусагалиева в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. Его обвиняют в поддержке режима путина и незаконном посещении оккупированных территорий.

Российский комик Мусагалиев попал в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло российского комика Азамата Мусагалиева в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на приказ министерства.

На основании пунктов 1, 3, 4, 7 части второй статьи 126 Закона Украины "О медиа" дополнить Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович (Мусагалиев Азамат Тахирович), гражданин Российской Федерации 

- говорится в приказе министра культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого.

Сообщается, что Мусагалиев неоднократно демонстрировал поддержку путину, участвовал в его предвыборных кампаниях и публичных мероприятиях, что свидетельствует о его лояльности к действующему российскому режиму, и незаконно посещал временно оккупированную территорию Донецкой области, не пересекая государственную границу Украины в контролируемых пунктах пропуска, что является нарушением законодательно установленного порядка выезда из Украины и въезда в Украину.

В настоящее время в перечне лиц, создающих угрозу нацбезопасности, 247 фамилий.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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