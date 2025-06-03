російський командир наказав розстрілювати поранених українських військових - радіоперехоплення ГУР
Київ • УНН
ГУР перехопило розмову, де російський командир наказує не брати в полон поранених українських військових, а «обнуляти» їх. Це є черговим доказом навмисних страт полонених.
Командир одного з підрозділів армії рф віддав наказ ліквідувати поранених українських бійців, яких виявили поблизу лінії зіткнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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У радіоперехопленні, оприлюдненому ГУР МО України, зафіксовано розмову окупанта, який наказує своїм підлеглим не брати полонених:
Три хохла где-то лазят, трехсотых. В плен их брать не надо, обнуляйте
У ГУР зазначили, що цей наказ є черговим доказом того, що знищення військовополонених є навмисною та системною практикою армії країни-агресорки.
За інформацією української військової розвідки, лише спецпідрозділи ГУР МО України вже зафіксували понад 150 випадків страт українських військовополонених.
Головне управління розвідки наголошує: за кожен воєнний злочин проти українського народу винні понесуть справедливе покарання.
Підозрюється у воєнних злочинах проти України: захоплено стрільця зс рф, який стратив українських полонених воїнів28.05.25, 16:55 • 27251 перегляд