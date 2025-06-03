российский командир приказал расстреливать раненых украинских военных - радиоперехват ГУР
Киев • УНН
ГУР перехватило разговор, где российский командир приказывает не брать в плен раненых украинских военных, а «обнулять» их. Это является очередным доказательством умышленных казней пленных.
Командир одного из подразделений армии рф отдал приказ ликвидировать раненых украинских бойцов, которых обнаружили вблизи линии столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Детали
В радиоперехвате, обнародованном ГУР МО Украины, зафиксирован разговор оккупанта, который приказывает своим подчиненным не брать пленных:
Три хохла где-то лазят, трехсотых. В плен их брать не надо, обнуляйте
В ГУР отметили, что этот приказ является очередным доказательством того, что уничтожение военнопленных является преднамеренной и системной практикой армии страны-агрессора.
По информации украинской военной разведки, только спецподразделения ГУР МО Украины уже зафиксировали более 150 случаев казней украинских военнопленных.
Главное управление разведки отмечает: за каждое военное преступление против украинского народа виновные понесут справедливое наказание.
Подозревается в военных преступлениях против Украины: захвачен стрелок вс рф, казнивший украинских пленных воинов28.05.25, 16:55 • 27251 просмотр