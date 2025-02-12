Російський дрон атакував цивільне авто у Херсоні, є поранений

російські війська атакували з БпЛА цивільне авто у Корабельному районі Херсона, є поранений, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 24-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й уламкове поранення руки - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, нині потерпілий - у лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

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