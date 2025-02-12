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15 березня, 19:03 • 129955 перегляди

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15 березня, 13:22 • 151947 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Російський дрон атакував цивільне авто у Херсоні, є поранений

Російський дрон атакував цивільне авто у Херсоні, є поранений

Київ • УНН

 • 32063 перегляди

У Корабельному районі Херсона російський безпілотник скинув вибухівку на цивільне авто. 24-річний чоловік отримав множинні травми та був госпіталізований.

російські війська атакували з БпЛА цивільне авто у Корабельному районі Херсона, є поранений, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 24-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й уламкове поранення руки 

- йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, нині потерпілий - у лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Вечірній удар по Херсону: постраждалий отримав множинні травми голови10.02.25, 23:27 • 30684 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
khersonХерсон

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