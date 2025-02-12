Російський дрон атакував цивільне авто у Херсоні, є поранений
Київ • УНН
У Корабельному районі Херсона російський безпілотник скинув вибухівку на цивільне авто. 24-річний чоловік отримав множинні травми та був госпіталізований.
російські війська атакували з БпЛА цивільне авто у Корабельному районі Херсона, є поранений, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 24-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й уламкове поранення руки
За даними ОВА, нині потерпілий - у лікарні, де йому надають необхідну допомогу.
Вечірній удар по Херсону: постраждалий отримав множинні травми голови10.02.25, 23:27 • 30684 перегляди