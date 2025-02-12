Российский дрон атаковал гражданское авто в Херсоне, есть раненый
Киев • УНН
В Корабельном районе Херсона российский беспилотник сбросил взрывчатку на гражданское авто. 24-летний мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован.
российские войска атаковали из БПЛА гражданское авто в Корабельном районе Херсона, есть раненый, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 24-летний мужчина. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и осколочное ранение руки
По данным ОВА, сейчас пострадавший - в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.
Вечерний удар по Херсону: пострадавший получил множественные травмы головы10.02.25, 23:27 • 28882 просмотра