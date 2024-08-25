Російський авіаудар по Сумах: 7 поранених, 2 у важкому стані
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Сумах 24 серпня поранено 7 людей, 2 у важкому стані. Атака відбулася ввечері, було два влучання по приватному сектору міста.
Унаслідок сьогоднішнього російського повітряного удару по місту Суми поранено семеро людей, двоє з яких перебувають у важкому стані. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, на яку посилається УНН.
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Атака відбулася ввечері 24 серпня, коли ворожі авіаційно-ракетні удари (два влучання) були нанесені по приватному сектору міста.
"Попередньо, внаслідок авіаційно-ракетного удару поранено сім людей. Двоє з них перебувають у важкому стані," — повідомили в адміністрації.
Медичні служби надають необхідну допомогу постраждалим, водночас тривають роботи з ліквідації наслідків атаки російських загарбників.
Ситуація залишається під контролем, про подальший розвиток подій влада обіцяє інформувати додатково.
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