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Російський авіаудар по Сумах: 7 поранених, 2 у важкому стані

Російський авіаудар по Сумах: 7 поранених, 2 у важкому стані

Київ • УНН

 • 78112 перегляди

Внаслідок російського авіаудару по Сумах 24 серпня поранено 7 людей, 2 у важкому стані. Атака відбулася ввечері, було два влучання по приватному сектору міста.

Унаслідок сьогоднішнього російського повітряного удару по місту Суми поранено семеро людей, двоє з яких перебувають у важкому стані. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, на яку посилається УНН

Деталі 

Атака відбулася ввечері 24 серпня, коли ворожі авіаційно-ракетні удари (два влучання) були нанесені по приватному сектору міста.

"Попередньо, внаслідок авіаційно-ракетного удару поранено сім людей. Двоє з них перебувають у важкому стані," — повідомили в адміністрації.

Медичні служби надають необхідну допомогу постраждалим, водночас тривають роботи з ліквідації наслідків атаки російських загарбників.

Ситуація залишається під контролем, про подальший розвиток подій влада обіцяє інформувати додатково.

22 обстріли: російські війська атакували 11 громад Сумської області24.08.24, 09:07 • 27932 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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