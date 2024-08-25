Российский авиаудар по Сумах: 7 раненых, 2 в тяжелом состоянии

В результате сегодняшнего российского воздушного удара по городу Сумы ранены семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, на которую ссылается УНН.

Детали

Атака произошла вечером 24 августа, когда вражеские авиационно-ракетные удары (два попадания) были нанесены по частному сектору города.

«Предварительно, в результате авиационно-ракетного удара ранены семь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщили в администрации.

Медицинские службы оказывают необходимую помощь пострадавшим, одновременно продолжаются работы по ликвидации последствий атаки российских захватчиков.

Ситуация остается под контролем, о дальнейшем развитии событий власти обещают информировать дополнительно.

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