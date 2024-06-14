Російські військові завдали 42 удари по громадах Сумщини
Київ • УНН
Російські військові завдали 42 удари по населених пунктах Сумської області України 13 червня, обстрілявши численні райони артилерією, мінометами та мінами.
Упродовж 13 червня російські військові 11 раз обстрілювали Сумщину, було 42 удари. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
- Миропільську громаду обстрілювали з артилерії (6 вибухів).
- У Дружбівській громаді був кулеметний обстріл та обстріл з мінометів (20 вибухів).
- На Хотінську громаду скинули 5 мін.
- У Юнаківській громаді зафіксовано артобстріл (2 вибухи).
- По Краснопільській громаді вдарили з артилерії (9 вибухів).
Російські війська обстрілюють кілька населених пунктів у Сумській області, Україна12.06.24, 23:37 • 102678 переглядiв