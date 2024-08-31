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російські війська обстріляли селище на Харківщині: троє поранених

Київ • УНН

 • 35251 перегляди

Російські війська обстріляли село Новоосинове Куп'янського району Харківської області. Внаслідок ворожого удару троє місцевих жителів отримали поранення середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Сьогодні, 31 серпня, армія рф обстріляла село Новоосинове Куп’янського району Харківської області. Внаслідок ворожого удару травмувались троє місцевих жителі.  Про це повідомили в Харківській ОВА, передає УНН

Сьогодні ворог завдав чергового удару по селу Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу поранень середнього ступеня тяжкості зазнали 3 місцевих жителі. Потерпілих ушпиталили. На місці події працюють усі профільні служби

- йдеться у повідомленні ОВА.

Удар рф по Харкову 30 серпня: в ОВА уточнили кількість жертв та розповіли про стан постраждалих31.08.24, 09:35 • 38056 переглядiв

Тетяна Краєвська

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