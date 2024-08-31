российские войска обстреляли поселок на Харьковщине: трое раненых
Киев • УНН
Российские войска обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области. В результате вражеского удара трое местных жителей получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы.
Сегодня, 31 августа, армия рф обстреляла село Новоосиново Купянского района Харьковской области. В результате вражеского удара травмировались трое местных жителей. Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает УНН.
Сегодня враг нанес очередной удар по селу Новоосиново Купянского района. В результате обстрела ранения средней степени тяжести получили 3 местных жителя. Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают все профильные службы
Удар рф по Харкову 30 серпня: в ОВА уточнили кількість жертв та розповіли про стан постраждалих31 августа 2024, 06:35 • 31995 просмотров