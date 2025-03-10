Російські дрони атакували цивільних у Херсоні: троє постраждалих
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона внаслідок атаки російських БпЛА постраждали троє місцевих жителів. За минулу добу окупанти обстріляли 30 населених пунктів області, поранивши 9 людей.
У Херсоні внаслідок атак російських військ дронами сьогодні постраждали троє місцевих жителів. Про це повідомили у Херсонській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.
Зранку через атаки російських БпЛА у Дніпровському районі Херсона постраждали троє людей
Близько 06:30 окупанти, як вказано, атакували з БпЛА цивільну автівку. Через це 39-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення, рук, ніг та обличчя. Він - під наглядом лікарів.
Ще одному постраждалому, 35-річному херсонцю, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
Згодом ворог атакував 50-річного чоловіка, який йшов вулицею. Його доставили до лікарні з пораненнями.
Доповнення
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби російські війська обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши 3 багатоповерхівки та 4 приватні будинки, складське приміщення та автомобілі. Внаслідок атак рф за добу 9 людей поранено. Під час нічної дронової атаки рф в області знищено 3 "Shahed-131/136".