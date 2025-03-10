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Российские дроны атаковали гражданских в Херсоне: трое пострадавших

Киев • УНН

 • 16754 просмотра

В Днепровском районе Херсона в результате атаки российских БПЛА пострадали трое местных жителей. За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 30 населенных пунктов области, ранив 9 человек.

Российские дроны атаковали гражданских в Херсоне: трое пострадавших

В Херсоне в результате атак российских войск дронами сегодня пострадали трое местных жителей. Об этом сообщили в Херсонской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Утром из-за атак российских БПЛА в Днепровском районе Херсона пострадали трое человек

- сообщили в ОВА.

Около 06:30 оккупанты, как указано, атаковали с БПЛА гражданский автомобиль. В результате 39-летний мужчина получил взрывную травму, ранения рук, ног и лица. Он - под наблюдением врачей.

Еще одному пострадавшему, 35-летнему херсонцу, оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Позже враг атаковал 50-летнего мужчину, который шел по улице. Его доставили в больницу с ранениями.

Дополнение

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, накануне российские войска обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области, повредив 3 многоэтажки и 4 частных дома, складское помещение и автомобили. В результате атак рф за сутки 9 человек ранены. Во время ночной дроновой атаки рф в области уничтожено 3 "Shahed-131/136".

Юлия Шрамко

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