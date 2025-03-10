Российские дроны атаковали гражданских в Херсоне: трое пострадавших
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона в результате атаки российских БПЛА пострадали трое местных жителей. За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 30 населенных пунктов области, ранив 9 человек.
В Херсоне в результате атак российских войск дронами сегодня пострадали трое местных жителей. Об этом сообщили в Херсонской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Утром из-за атак российских БПЛА в Днепровском районе Херсона пострадали трое человек
Около 06:30 оккупанты, как указано, атаковали с БПЛА гражданский автомобиль. В результате 39-летний мужчина получил взрывную травму, ранения рук, ног и лица. Он - под наблюдением врачей.
Еще одному пострадавшему, 35-летнему херсонцу, оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Позже враг атаковал 50-летнего мужчину, который шел по улице. Его доставили в больницу с ранениями.
Дополнение
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, накануне российские войска обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области, повредив 3 многоэтажки и 4 частных дома, складское помещение и автомобили. В результате атак рф за сутки 9 человек ранены. Во время ночной дроновой атаки рф в области уничтожено 3 "Shahed-131/136".