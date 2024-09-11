Російська армія завдає ударів по Херсону, у місті пролунали вибухи
Київ • УНН
Голова Херсонської МВА повідомив про періодичні удари російської армії по Херсону. У Дніпровському районі пролунала низка вибухів, жителів закликають бути обережними та перейти у безпечні місця.
Армія рф періодично наносить удари по Херсону, у місті пролунала низка вибухів. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Армія рф періодично наносить удари по Херсону. Зокрема, низка вибухів пролунала у Дніпровському районі", - повідомив Мрочко.
Голова МВА закликав жителів бути обережними.
"Перейдіть до більш безпечних місць. Тримайтеся подалі від вікон", - повідомив Мрочко.
росіяни вранці обстріляли житлові квартали Херсона, є пошкодження09.09.24, 11:44 • 26708 переглядiв