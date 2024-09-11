Российская армия наносит удары по Херсону, в городе прогремели взрывы
Киев • УНН
Председатель Херсонской ГВА сообщил о периодических ударах российской армии по Херсону. В Днепровском районе прогремел ряд взрывов, жителей призывают быть осторожными и перейти в безопасные места.
Армия рф периодически наносит удары по Херсону, в городе прогремел ряд взрывов. Об этом сообщил председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает УНН.
"Армия рф периодически наносит удары по Херсону. В частности, ряд взрывов прогремел в Днепровском районе", - сообщил Мрочко.
Председатель ГВА призвал жителей быть осторожными.
"Перейдите к более безопасным местам. Держитесь подальше от окон", - сообщил Мрочко.
росіяни вранці обстріляли житлові квартали Херсона, є пошкодження9 сентября 2024, 08:44 • 26445 просмотров