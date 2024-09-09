россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона, есть повреждения

Российские войска утром обстреляли жилые кварталы Херсона, никто из людей не пострадал, но погибла птица и повреждены дома, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в 6:00 жители Корабельного района проснулись не от будильника. Враг с временно оккупированного левого берега ударил по жилым кварталам. Просто чудом никто из людей не травмировался. Погибли до 4-х десятков кур. В домах побиты окна, двери, крыши..." - сообщил Мрочко.

По его словам, социальные работники городской военной администрации уже пообщались с пострадавшими и знают, в какой помощи они нуждаются в первую очередь.

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