россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона, есть повреждения
Киев • УНН
Враг обстрелял жилые кварталы Корабельного района Херсона в 6:00. Никто из людей не пострадал, но погибли куры и повреждены дома. Соцработники уже общаются с пострадавшими.
Российские войска утром обстреляли жилые кварталы Херсона, никто из людей не пострадал, но погибла птица и повреждены дома, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Детали
"Сегодня в 6:00 жители Корабельного района проснулись не от будильника. Враг с временно оккупированного левого берега ударил по жилым кварталам. Просто чудом никто из людей не травмировался. Погибли до 4-х десятков кур. В домах побиты окна, двери, крыши..." - сообщил Мрочко.
По его словам, социальные работники городской военной администрации уже пообщались с пострадавшими и знают, в какой помощи они нуждаются в первую очередь.
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