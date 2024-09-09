росіяни вранці обстріляли житлові квартали Херсона, є пошкодження
Київ • УНН
Ворог обстріляв житлові квартали Корабельного району Херсона о 6:00. Ніхто з людей не постраждав, але загинули кури та пошкоджено будинки. Соцпрацівники вже спілкуються з постраждалими.
Російські війська вранці обстріляли житлові квартали Херсона, ніхто з людей не постраждав, але загинула птиця та пошкоджено будинки, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Сьогодні о 6:00 жителі Корабельного району прокинулись не від будильника. Ворог з тимчасово окупованого лівого берега вдарив по житлових кварталах. Просто дивом ніхто з людей не травмувався. Загинули до 4-х десятків курей. В хатах побиті вікна, двері, дахи...", - повідомив Мрочко.
З його слів, соціальні працівники міської військової адміністрації вже поспілкувались із постраждалими і знають, якої допомоги вони потребують насамперед.
На Херсонщині через ворожі обстріли 11 поранених09.09.24, 09:12 • 23272 перегляди