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росіяни вранці обстріляли житлові квартали Херсона, є пошкодження

росіяни вранці обстріляли житлові квартали Херсона, є пошкодження

Київ • УНН

 • 26708 перегляди

Ворог обстріляв житлові квартали Корабельного району Херсона о 6:00. Ніхто з людей не постраждав, але загинули кури та пошкоджено будинки. Соцпрацівники вже спілкуються з постраждалими.

Російські війська вранці обстріляли житлові квартали Херсона, ніхто з людей не постраждав, але загинула птиця та пошкоджено будинки, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні о 6:00 жителі Корабельного району прокинулись не від будильника. Ворог з тимчасово окупованого лівого берега вдарив по житлових кварталах. Просто дивом ніхто з людей не травмувався. Загинули до 4-х десятків курей. В хатах побиті вікна, двері, дахи...", - повідомив Мрочко.

З його слів, соціальні працівники міської військової адміністрації вже поспілкувались із постраждалими і знають, якої допомоги вони потребують насамперед.

На Херсонщині через ворожі обстріли 11 поранених09.09.24, 09:12 • 23272 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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