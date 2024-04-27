Росіяни знову вгатили ракетами по Дніпропетровщині: поцілили в інфраструктурний об'єкт, спалахнула пожежа
Київ • УНН
Російські окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт у Дніпровському районі Дніпропетровської області, спричинивши пожежу та поранення двох людей.
Російські загарбники поцілили по об’єкту інфраструктури у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Там зайнялась пожежа. Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі. Там сталася пожежа.
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Ранком повідомлялось, що вночі росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Криворізькому та Дніпровському районах.
Зокрема, через атаку по обєкту в Криворізькому районі до лікарів звернулись дві людини. Уточнення про кількість постраждалих повідомив Лисак.
ще один чоловік, постраждалий через ракетну атаку. 45-річного потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Загалом поранених через цей обстріл в області двоє.