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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россияне снова всадили ракетами по Днепропетровщине: попали в инфраструктурный объект, вспыхнул пожар

Россияне снова всадили ракетами по Днепропетровщине: попали в инфраструктурный объект, вспыхнул пожар

Киев  •  УНН

27 апреля 2024, 09:41  •  1723 просмотра

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Российские оккупанты попали в инфраструктурный объект в Днепровском районе Днепропетровской области, вызвав пожар и ранения двух человек.

Российские захватчики попали по объекту инфраструктуры в Днепровском районе Днепропетровской области. Там загорелся пожар. Об этом написал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там произошел пожар.

- сообщил Лысак.

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Утром сообщалось, что ночью россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Криворожском и Днепровском районах.

В частности, из-за атаки по объекту в Криворожском районе к врачам обратились два человека. Уточнение о количестве пострадавших сообщил Лысак.

 еще один человек, пострадавший из-за ракетной атаки. 45-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Всего раненых из-за этого обстрела в области двое.

- написал он в телеграм-канале.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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