Россияне снова всадили ракетами по Днепропетровщине: попали в инфраструктурный объект, вспыхнул пожар

Российские захватчики попали по объекту инфраструктуры в Днепровском районе Днепропетровской области. Там загорелся пожар. Об этом написал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там произошел пожар. - сообщил Лысак.

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Утром сообщалось, что ночью россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Криворожском и Днепровском районах.

В частности, из-за атаки по объекту в Криворожском районе к врачам обратились два человека. Уточнение о количестве пострадавших сообщил Лысак.