росіяни за добу поранили шістьох жителів Донеччини – Філашкін
Київ • УНН
Шестеро мешканців Донецької області були поранені російськими військами 14 червня.
За минулу добу, 14 червня російські окупанти поранили шістьох жителів Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
За 14 червня росіяни поранили 6 жителів Донеччини: 4 у Гірнику, 1 у Зарічному і Причому
Він зазначив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Доповнення
На Донеччині, захищаючи Україну від російських агресорів, загинув яскравий представник українського квір-андегрануду Артур Сніткус.
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