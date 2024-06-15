Шестеро жителей Донецкой области были ранены российскими войсками 14 июня.
За минувшие сутки, 14 июня российские оккупанты ранили шестерых жителей Донетчины. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.
За 14 июня россияне ранили 6 жителей Донецкой области: 4 в Горняке, 1 в Заречном и Причем
Он отметил, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Дополнение
В Донецкой области, защищая Украину от российских агрессоров, погиб яркий представитель украинского квир-андегрануда Артур Сниткус.
Российские войска начали массированные обстрелы Запорожской области, обстреляно 10 населенных пунктов15 июня 2024, 04:15 • 75260 просмотров