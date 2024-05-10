росіяни за добу поранили одного жителя Донеччини – Філашкін

Минулої доби, 9 травня, російські загарбники завдали поранень одному жителю Донецької області. Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

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За 9 травня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — у Гострому. йдеться у повідомленні

Як підкреслив очільник ОДА, загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Окупанти обстріляли пожежні частини на Донеччині та Дніпропетровщині