росіяни за добу поранили одного жителя Донеччини – Філашкін
Київ • УНН
Один мешканець Донецької області був поранений російськими окупантами 9 травня, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації.
Минулої доби, 9 травня, російські загарбники завдали поранень одному жителю Донецької області. Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
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За 9 травня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — у Гострому.
Як підкреслив очільник ОДА, загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Окупанти обстріляли пожежні частини на Донеччині та Дніпропетровщині09.05.24, 12:22 • 15525 переглядiв