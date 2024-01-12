росіяни випустили понад 300 снарядів по Херсонщині, є загиблий і поранені

Внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби загинула одна людина, троє — поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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За минулу добу армія росії 73 рази обстріляла Херсонщину, випустивши 310 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

Зазначаєтся, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 3 дістали поранення поінформував Прокудін.

У Херсоні вулицю перейменували на честь загиблого патрульного Віталія Новицького