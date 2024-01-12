россияне выпустили более 300 снарядов по Херсонщине, есть погибший и раненые

Сегодня День украинского политзаключенного: сколько украинских политзаключенных сейчас находятся в российских тюрьмах

Украина отмечает День украинского политзаключенного, чтобы почтить тех, кто выступал против репрессий в ссср, и поддержать тех, кто сейчас находится в заключении в россии.