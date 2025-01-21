росіяни використали близько 30 мотоциклів для штурму на Сіверському напрямку

росіяни на Сіверському напрямку останній штурм провели на мототехніці використавши приблизно 30 мотоциклів. Проте успіху не мали й штурм був відбитий.

Про це повідомив начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи" бригади Рубіж НГУ Богдан Пантьо в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ситуація на Сіверському напрямку залишається вкрай напруженою. Противник не полишає спроб вийти на наші рубежі, не полишає спроб штурмувати наші позиції, робить він це всілякими можливими та неможливими методами. Він це робить, як пішим ходом, так й за підтримки техніки, навіть мототехніки. Останній штурм був на мототехніці, противник використав приблизно 30 мотоциклів, живою силою на них - розповів Пантьо.

За його словами, росіяни намагалися протиснутися до переднього краю або зайти до флангу для того, щоб вступити в бій безпосередньо в окопах Сил оборони. Пантьо наголосив, що противник був успішно зупинений, штурм був відбитий.

Противник успіху не мав ні на напрямку бригади Рубіж, ні на інших сусідніх напрямках - додав Пантьо.

Також він повідомив, що зараз противник збирається знову із силами й думає, як йому знову пробувати їхати на українських військових.Він зазначив, що ворог також застосовує тактику малих груп.

Щодо бронетехніки. На скільки нам відомо противник активно обварює бронетехніку мангалами, встановлює РЕБи, готується до ще одного масштабного штурму - заявив Пантьо.

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