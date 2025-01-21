россияне использовали около 30 мотоциклов для штурма на Северском направлении

россияне на Северском направлении последний штурм провели на мототехнике использовав примерно 30 мотоциклов. Однако успеха не имели и штурм был отбит.

Об этом сообщил начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона «Сила свободы» бригады Рубеж НГУ Богдан Пантьо в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация на Северском направлении остается крайне напряженной. Противник не оставляет попыток выйти на наши рубежи, не оставляет попыток штурмовать наши позиции, делает он это всевозможными возможными и невозможными методами. Он это делает, как пешим ходом, так и при поддержке техники, даже мототехники. Последний штурм был на мототехнике, противник использовал примерно 30 мотоциклов, живой силой на них

По его словам, россияне пытались протиснуться к переднему краю или зайти во фланг для того, чтобы вступить в бой непосредственно в окопах Сил обороны. Пантьо подчеркнул, что противник был успешно остановлен, штурм был отбит.

Противник успеха не имел ни на направлении бригады Рубеж, ни на других соседних направлениях

Также он сообщил, что сейчас противник собирается снова с силами и думает, как ему снова пробовать ехать на украинских военных. Он отметил, что враг также применяет тактику малых групп.

Относительно бронетехники. На сколько нам известно противник активно обваривает бронетехнику мангалами, устанавливает РЭБы, готовится к еще одному масштабному штурму