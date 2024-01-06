росіяни вранці завдали авіаудари по Північному на Донеччині: є загибла та поранена
Київ • УНН
Російські авіаудари завдали удару по селищу Північне в Донецькій області, в результаті якого одна людина загинула і ще одна була поранена, також повідомляється про пошкодження будівель.
Російські війська сьогодні вранці завдали два авіаудари по Північному у Донецькій області, відомо про одну загиблу та одну поранену людину, повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Сьогодні вранці росіяни скинули на селище дві авіабомби — поцілили у 2 багатоповерхівки. На місці загинула 63-річна жінка. 79-річна жінка поранена і доставлена в лікарню
Три будинки, з його слів, зазнали часткового руйнування.
Донеччина за добу зазнала 15 ворожих атак - поліція06.01.24, 11:58 • 31392 перегляди