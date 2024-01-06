росіяни вранці завдали авіаудари по Північному на Донеччині: є загибла та поранена

Російські війська сьогодні вранці завдали два авіаудари по Північному у Донецькій області, відомо про одну загиблу та одну поранену людину, повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Сьогодні вранці росіяни скинули на селище дві авіабомби — поцілили у 2 багатоповерхівки. На місці загинула 63-річна жінка. 79-річна жінка поранена і доставлена в лікарню - написав Філашкін у Telegram.

Три будинки, з його слів, зазнали часткового руйнування.

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