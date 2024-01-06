россияне утром нанесли авиаудары по Пивничному в Донецкой области: есть погибшая и раненая
Киев • УНН
Российские авиаудары нанесли удар по поселку Пивничное в Донецкой области, в результате которого один человек погиб и еще один был ранен, также сообщается о повреждении зданий.
Российские войска сегодня утром нанесли два авиаудара по Пивничному в Донецкой области, известно об одном погибшем и одном раненом человеке, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Сегодня утром россияне сбросили на поселок две авиабомбы - попали в 2 многоэтажки. На месте погибла 63-летняя женщина. 79-летняя женщина ранена и доставлена в больницу
Три дома, по его словам, подверглись частичному разрушению.
Донецкая область за сутки подверглась 15 вражеским атакам - полиция06 январь 2024, 09:58 • 21510 просмотров
россияне утром нанесли авиаудары по Пивничному в Донецкой области: есть погибшая и раненая
Российские авиаудары нанесли удар по поселку Пивничное в Донецкой области, в результате которого один человек погиб и еще один был ранен, также сообщается о повреждении зданий.
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