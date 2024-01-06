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россияне утром нанесли авиаудары по Пивничному в Донецкой области: есть погибшая и раненая

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 12:32  •  12442 просмотра

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Российские авиаудары нанесли удар по поселку Пивничное в Донецкой области, в результате которого один человек погиб и еще один был ранен, также сообщается о повреждении зданий.

Российские войска сегодня утром нанесли два авиаудара по Пивничному в Донецкой области, известно об одном погибшем и одном раненом человеке, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Сегодня утром россияне сбросили на поселок две авиабомбы - попали в 2 многоэтажки. На месте погибла 63-летняя женщина. 79-летняя женщина ранена и доставлена в больницу

- написал Филашкин в Telegram.

Три дома, по его словам, подверглись частичному разрушению.

Донецкая область за сутки подверглась 15 вражеским атакам - полиция06 январь 2024, 09:58 • 21510 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
росіяни вранці завдали авіаудари по Північному на Донеччині: є загибла та поранена
Russians carried out air strikes on Pivnichne in Donetsk region in the morning: one killed and one wounded
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