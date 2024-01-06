россияне утром нанесли авиаудары по Пивничному в Донецкой области: есть погибшая и раненая

Российские войска сегодня утром нанесли два авиаудара по Пивничному в Донецкой области, известно об одном погибшем и одном раненом человеке, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Сегодня утром россияне сбросили на поселок две авиабомбы - попали в 2 многоэтажки. На месте погибла 63-летняя женщина. 79-летняя женщина ранена и доставлена в больницу - написал Филашкин в Telegram.

Три дома, по его словам, подверглись частичному разрушению.

Донецкая область за сутки подверглась 15 вражеским атакам - полиция