росіяни вранці атакували подвір'я цивільного на Чернігівщині: чоловіка поранено

$41.560.06
47.500.13
ukenru
"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)
Ексклюзив
07:03 • 7984 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
07:00 • 16265 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
06:29 • 24624 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 30200 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 59470 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 48847 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

10 червня, 14:41 • 54181 перегляди

Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

Ексклюзив
10 червня, 13:58 • 62214 перегляди

Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

Ексклюзив
10 червня, 13:21 • 50368 перегляди

росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки - військовий експерт

10 червня, 13:16 • 46047 перегляди

ЄС запропонував 18-й пакет санкцій проти рф: у фокусі - стеля цін на нафту рф у $45, "тіньовий флот" і банки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.5м/с
41%
750мм
Популярнi новини

Удар по Харкову: кількість жертв і поранених зросла, серед постраждалих - діти

10 червня, 23:13 • 18669 перегляди

В Ірпені адміністраторку ресторану покарано за російську музику

10 червня, 23:45 • 21107 перегляди

Грета Тунберг звинуватила Ізраїль у викраденні її в міжнародних водах і відповіла на критику Трампа

11 червня, 00:43 • 17272 перегляди

У Сумах вандали пошкодили Алею Слави, зобразивши символ "Z" на банері

11 червня, 01:47 • 22740 перегляди

НАТО прагне включити кошти для України до нового цільового показника витрат - Bloomberg

06:12 • 15553 перегляди
Публікації

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

06:29 • 24624 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 59390 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 269089 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 256495 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 247109 перегляди
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Дональд Трамп

Ґевін Ньюсом

Піт Гегсет

Актуальні місця

Україна

Харків

Kyiv

Сполучені Штати Америки

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 20547 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 31645 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 59199 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 42553 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

10 червня, 11:04 • 78264 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Північний потік — 2

С-400

Безпілотний літальний апарат

Мі-24

росіяни вранці атакували подвір'я цивільного на Чернігівщині: чоловіка поранено

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Вранці росіяни скинули вибухівку з дрона на подвір'я мешканця прикордонного села Новгород-Сіверського району. 66-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.

росіяни вранці атакували подвір'я цивільного на Чернігівщині: чоловіка поранено

У Чернігівській області російські війська вранці атакували з дрона подвір'я цивільного у прикордонному селі, чоловік у лікарні з пораненнями, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Сьогодні зранку росіяни скинули вибухівку з дрона на подвірʼя мешканця прикордонного села Новгород-Сіверського району. 66-річний цивільний чоловік зазнав множинних поранень

- написав Чаус.

Зі слів голови ОВА, постраждалого госпіталізували в хірургію - медики надають всю необхідну допомогу.

"росіяни свідомо тероризують чернігівське прикордоння. Вони знають, куди бʼють. Саме цей удар був на світанку, коли люди тільки прокинулися. Удар просто по подвірʼю тамтешнього жителя. Підступно", - наголосив Чаус.

Доповнення

За даними оперативного командування "Північ", минулої доби у Чернігівській області зафіксовано падіння уламків БпЛА, ймовірно "Shahed/Гербера" у Куликівці Чернігівського району, пошкоджено 2 комунальні заклади. Також фіксували падіння уламків БпЛА, ймовірно "Shahed/Гербера", у Малій Кошелівці Ніжинського району, пошкоджено 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди та 2 автомобілі.

У Горбовому Новгород-Сіверського району було зафіксовано вибух, ймовірно ракетний удар. У Камені внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, у Янжулівці - 2 приватні будинки, у Костобоброві - приватний будинок та автомобіль.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9