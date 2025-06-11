росіяни вранці атакували подвір'я цивільного на Чернігівщині: чоловіка поранено

У Чернігівській області російські війська вранці атакували з дрона подвір'я цивільного у прикордонному селі, чоловік у лікарні з пораненнями, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Сьогодні зранку росіяни скинули вибухівку з дрона на подвірʼя мешканця прикордонного села Новгород-Сіверського району. 66-річний цивільний чоловік зазнав множинних поранень - написав Чаус.

Зі слів голови ОВА, постраждалого госпіталізували в хірургію - медики надають всю необхідну допомогу.

"росіяни свідомо тероризують чернігівське прикордоння. Вони знають, куди бʼють. Саме цей удар був на світанку, коли люди тільки прокинулися. Удар просто по подвірʼю тамтешнього жителя. Підступно", - наголосив Чаус.

Доповнення

За даними оперативного командування "Північ", минулої доби у Чернігівській області зафіксовано падіння уламків БпЛА, ймовірно "Shahed/Гербера" у Куликівці Чернігівського району, пошкоджено 2 комунальні заклади. Також фіксували падіння уламків БпЛА, ймовірно "Shahed/Гербера", у Малій Кошелівці Ніжинського району, пошкоджено 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди та 2 автомобілі.

У Горбовому Новгород-Сіверського району було зафіксовано вибух, ймовірно ракетний удар. У Камені внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, у Янжулівці - 2 приватні будинки, у Костобоброві - приватний будинок та автомобіль.