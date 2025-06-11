россияне утром атаковали двор гражданского в Черниговской области: мужчина ранен

В Черниговской области российские войска утром атаковали с дрона двор гражданского в приграничном селе, мужчина в больнице с ранениями, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром россияне сбросили взрывчатку с дрона во двор жителя приграничного села Новгород-Северского района. 66-летний гражданский мужчина получил множественные ранения - написал Чаус.

Со слов главы ОВА, пострадавшего госпитализировали в хирургию - медики оказывают всю необходимую помощь.

"россияне сознательно терроризируют черниговское приграничье. Они знают, куда бьют. Именно этот удар был на рассвете, когда люди только проснулись. Удар прямо по двору тамошнего жителя. Коварно", - подчеркнул Чаус.

Дополнение

По данным оперативного командования "Север", за прошедшие сутки в Черниговской области зафиксировано падение обломков БпЛА, вероятно "Shahed/Гербера" в Куликовке Черниговского района, повреждены 2 коммунальных учреждения. Также фиксировали падение обломков БпЛА, вероятно "Shahed/Гербера", в Малой Кошелевке Нежинского района, повреждены 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки и 2 автомобиля.

В Горбовом Новгород-Северского района был зафиксирован взрыв, вероятно ракетный удар. В Камне в результате обстрелов поврежден частный дом, в Янжуловке - 2 частных дома, в Костобоброве - частный дом и автомобиль.