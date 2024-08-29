росіяни вночі та вранці обстріляли 11 громад Сумщини: 63 вибухи, є поранені
Київ • УНН
Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи, використовувались авіабомби, артилерія, міномети та дрони, двоє цивільних поранено.
російські війська вночі та вранці 29 сепрня здійснили 19 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи. Армія рф вдаряла авіабомбами, артилерією, мінометами та дронами, двоє цивільних поранено. Про це повідомила Сумська ОВА, передає УНН.
Деталі
Ворожих обстрілів зазнали Білопільська, Есманьська, Хотінська, Глухівська, Дружбівська, Шалигинська, Миколаївська, Свеська, Великописарівська, Краснопільська, Новослобідська громади.
- Есманьська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (1 вибух) і вдарив FPV-дроном (1 вибух).
- Хотінська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).
- Білопільська громада: авіаудар КАБ (7 вибухів), мінометний обстріл (1 вибух).
- Миколаївська громада: росіяни нанесли авіаудар, внаслідок чого поранені дві цивільні людини.
- Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).
- Краснопільська громада: росіяни здійснили атаку FPV-дроном (2 вибухи), також вели артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).
- Великописарівська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів).
- Глухівська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).
- Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду із РСЗВ (16 вибухів).
- Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).
- Свеська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (3 вибухи).
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