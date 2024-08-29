россияне ночью и утром обстреляли 11 общин Сумщины: 63 взрыва, есть раненые
Киев • УНН
Ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 63 взрыва, использовались авиабомбы, артиллерия, минометы и дроны, двое гражданских ранены.
российские войска ночью и утром 29 сепрня осуществили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 63 взрыва. Армия рф ударяла авиабомбами, артиллерией, минометами и дронами, двое гражданских ранены. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Вражеским обстрелам подверглись Белопольская, Эсманьская, Хотинская, Глуховская, Дружбовская, Шалыгинская, Николаевская, Свеская, Великописаревская, Краснопольская, Новослободская громады.
- Эсманьская община: враг совершил авиаудар КАБ (1 взрыв) и ударил FPV-дроном (1 взрыв).
- Хотинская община: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).
- Белопольская громада: авиаудар КАБ (7 взрывов), минометный обстрел (1 взрыв).
- Николаевская община: россияне нанесли авиаудар, в результате чего ранены два гражданских человека.
- Дружбовская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов).
- Краснопольская громада: россияне совершили атаку FPV-дроном (2 взрыва), также вели артиллерийский обстрел (5 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва).
- Великописаревская громада: артиллерийский обстрел (10 взрывов).
- Глуховская община: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).
- Новослободская громада: враг обстрелял громаду из РСЗО (16 взрывов).
- Шалигинская громада: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).
- Свесская община: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (3 взрыва).
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