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29 березня, 17:57 • 133354 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 163584 перегляди

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29 березня, 10:47 • 190033 перегляди

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29 березня, 07:30 • 163893 перегляди

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28 березня, 18:00 • 145988 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 153651 перегляди

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росіяни вночі обстріляли з артилерії берегову лінію Очакова - Миколаївська ОВА

росіяни вночі обстріляли з артилерії берегову лінію Очакова - Миколаївська ОВА

Київ • УНН

 • 33105 перегляди

Вночі росіяни обстріляли узбережжя Очакова, без жертв.

Миколаївська область вночі зазнала ворожого удару з артилерії - по береговій лінії Очакова, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Вночі, 11 січня, о 23:19 ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає

- написав Кім у Telegram.

Деталі 

Також учора, 11 січня, о 15:01 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, зазначив він.

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Тетяна Краєвська

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