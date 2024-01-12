росіяни вночі обстріляли з артилерії берегову лінію Очакова - Миколаївська ОВА
Київ • УНН
Вночі росіяни обстріляли узбережжя Очакова, без жертв.
Миколаївська область вночі зазнала ворожого удару з артилерії - по береговій лінії Очакова, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Вночі, 11 січня, о 23:19 ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає
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Також учора, 11 січня, о 15:01 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, зазначив він.
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