росіяни вночі обстріляли з артилерії берегову лінію Очакова - Миколаївська ОВА

Миколаївська область вночі зазнала ворожого удару з артилерії - по береговій лінії Очакова, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Вночі, 11 січня, о 23:19 ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає - написав Кім у Telegram.

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Також учора, 11 січня, о 15:01 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, зазначив він.

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