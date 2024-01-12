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Окупанти за добу вдарили по 13 містах Запорізької області: зруйновані житлові будинки

Київ • УНН

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Російські війська завдали 47 ударів по Запорізькій області, пошкодивши будівлі, але не спричинивши жертв.

російські війська минулої доби 47 разів вдарили по населеним пунктах Запорізької області, зокрема, застосували 7 безпілотників. Обійшлось без постраждалих, однак є повідомлення про руйнування. Про це у п'ятницю повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Військовослужбовці рф завдали 47 ударів по 13 містах та селах Запорізької області 

- написав Малашко у Telegram.

Деталі 

За його словами, 40 ворожих артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Чарівного, Малої Токмачки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

7 ворожих БПЛА атакували Новодарівку, Чарівне й Роботине.

"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали", - вказав Малашко. 

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