Оккупанты за сутки ударили по 13 городам Запорожской области: разрушены жилые дома

российские войска за прошедшие сутки 47 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, применили 7 беспилотников. Обошлось без пострадавших, однако есть сообщения о разрушениях. Об этом в пятницу сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Военнослужащие рф нанесли 47 ударов по 13 городам и селам Запорожской области - написал Малашко в Telegram.

Детали

По его словам, 40 вражеских артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Новоданиловки, Чаривного, Малой Токмачки, Левадного, Полтавки, Луговского, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

7 вражеских БПЛА атаковали Новодаровку, Чаривне и Роботино.

"Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов. Мирные жители не пострадали", - указал Малашко.

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