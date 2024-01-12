россияне ночью обстреляли из артиллерии береговую линию Очакова - Николаевская ОВА
Киев • УНН
Ночью россияне обстреляли побережье Очакова, без жертв.
Николаевская область ночью подверглась вражескому удару из артиллерии - по береговой линии Очакова, сообщил в пятницу председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Ночью, 11 января, в 23:19 враг наносил артиллерийские обстрелы по береговой линии г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет
Детали
Также вчера, 11 января, в 15:01 вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет, отметил он.
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россияне ночью обстреляли из артиллерии береговую линию Очакова - Николаевская ОВА
Ночью россияне обстреляли побережье Очакова, без жертв.
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