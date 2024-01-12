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россияне ночью обстреляли из артиллерии береговую линию Очакова - Николаевская ОВА

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 06:44  •  20555 просмотра

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Ночью россияне обстреляли побережье Очакова, без жертв.

Николаевская область ночью подверглась вражескому удару из артиллерии - по береговой линии Очакова, сообщил в пятницу председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Ночью, 11 января, в 23:19 враг наносил артиллерийские обстрелы по береговой линии г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет

- написал Ким в Telegram.

Детали 

Также вчера, 11 января, в 15:01 вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет, отметил он.

Оккупанты за сутки ударили по 13 городам Запорожской области: разрушены жилые дома12 январь 2024, 06:36 • 21672 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни вночі обстріляли з артилерії берегову лінію Очакова - Миколаївська ОВА
Russians shelled the coastline of Ochakiv - Mykolaiv OVA with artillery at night
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