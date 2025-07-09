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росіяни вдарили ракетою по Харківщині: є постраждалий

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Війська РФ обстріляли Печенізьку громаду на Харківщині, попередньо ракетою. Загорілися два будинки, 61-річний чоловік отримав поранення, але госпіталізація не знадобилася.

росіяни вдарили ракетою по Харківщині: є постраждалий

У Харківській області російські війська завдали, попередньо, ракетного удару, по Печенізькій громаді, відомо про одного постраждалого, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Війська рф обстріляли територію Печенізької громади. Попередньо, ворог вдарив ракетою

- написав Синєгубов.

З його слів, відомо про загоряння двох будинків.

Внаслідок ворожого удару по Печенізькій громаді є постраждалий. Медики надали допомогу 61-річному чоловіку. Госпіталізації не потребує

- повідомив Синєгубов.

Доповнення

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо – постраждали: у Куп'янську загинув 68-річний чоловік, постраждали 65-річна і 66-річна жінки; у селі Моначинівка постраждав 71-річний чоловік; у селі Григорівка постраждав 52-річний чоловік. 

Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова. Також ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 8 некерованих авіаційних ракет; 10 КАБ; 4 БпЛА типу "Шахед"; 10 БпЛА типу "Герань-2"; 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури у чотирьох районах. Зокрема, у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (село Гракове), будівлі державного підприємства (селище Печеніги); в Ізюмському районі знищено комбайн, вогнем знищено близько 50 га пшениці на корені та 50 га пожнивних залишків (Борівська громада).

Поліція показала наслідки атак рф.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Харківська область
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