росіяни вдарили ракетою по Харківщині: є постраждалий

У Харківській області російські війська завдали, попередньо, ракетного удару, по Печенізькій громаді, відомо про одного постраждалого, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Війська рф обстріляли територію Печенізької громади. Попередньо, ворог вдарив ракетою - написав Синєгубов.

З його слів, відомо про загоряння двох будинків.

Внаслідок ворожого удару по Печенізькій громаді є постраждалий. Медики надали допомогу 61-річному чоловіку. Госпіталізації не потребує - повідомив Синєгубов.

Доповнення

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо – постраждали: у Куп'янську загинув 68-річний чоловік, постраждали 65-річна і 66-річна жінки; у селі Моначинівка постраждав 71-річний чоловік; у селі Григорівка постраждав 52-річний чоловік.

Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова. Також ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 8 некерованих авіаційних ракет; 10 КАБ; 4 БпЛА типу "Шахед"; 10 БпЛА типу "Герань-2"; 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури у чотирьох районах. Зокрема, у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (село Гракове), будівлі державного підприємства (селище Печеніги); в Ізюмському районі знищено комбайн, вогнем знищено близько 50 га пшениці на корені та 50 га пожнивних залишків (Борівська громада).

Поліція показала наслідки атак рф.