росіяни вдарили ракетою по Харківщині: є постраждалий
Київ • УНН
Війська РФ обстріляли Печенізьку громаду на Харківщині, попередньо ракетою. Загорілися два будинки, 61-річний чоловік отримав поранення, але госпіталізація не знадобилася.
У Харківській області російські війська завдали, попередньо, ракетного удару, по Печенізькій громаді, відомо про одного постраждалого, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Війська рф обстріляли територію Печенізької громади. Попередньо, ворог вдарив ракетою
З його слів, відомо про загоряння двох будинків.
Внаслідок ворожого удару по Печенізькій громаді є постраждалий. Медики надали допомогу 61-річному чоловіку. Госпіталізації не потребує
Доповнення
За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо – постраждали: у Куп'янську загинув 68-річний чоловік, постраждали 65-річна і 66-річна жінки; у селі Моначинівка постраждав 71-річний чоловік; у селі Григорівка постраждав 52-річний чоловік.
Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова. Також ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 8 некерованих авіаційних ракет; 10 КАБ; 4 БпЛА типу "Шахед"; 10 БпЛА типу "Герань-2"; 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури у чотирьох районах. Зокрема, у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (село Гракове), будівлі державного підприємства (селище Печеніги); в Ізюмському районі знищено комбайн, вогнем знищено близько 50 га пшениці на корені та 50 га пожнивних залишків (Борівська громада).
Поліція показала наслідки атак рф.