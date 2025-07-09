россияне ударили ракетой по Харьковской области: есть пострадавший

В Харьковской области российские войска нанесли, предварительно, ракетный удар по Печенежской громаде, известно об одном пострадавшем, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Войска рф обстреляли территорию Печенежской громады. Предварительно, враг ударил ракетой - написал Синегубов.

По его словам, известно о возгорании двух домов.

В результате вражеского удара по Печенежской громаде есть пострадавший. Медики оказали помощь 61-летнему мужчине. В госпитализации не нуждается - сообщил Синегубов.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 8 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, четверо - пострадали: в Купянске погиб 68-летний мужчина, пострадали 65-летняя и 66-летняя женщины; в селе Моначиновка пострадал 71-летний мужчина; в селе Григоровка пострадал 52-летний мужчина.

Враг атаковал 5 БпЛА Слободской район Харькова. Также враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 8 неуправляемых авиационных ракет; 10 КАБ; 4 БпЛА типа "Шахед"; 10 БпЛА типа "Герань-2"; 2 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в четырех районах. В частности, в Чугуевском районе повреждены электросети (село Граково), здания государственного предприятия (поселок Печенеги); в Изюмском районе уничтожен комбайн, огнем уничтожено около 50 га пшеницы на корню и 50 га пожнивных остатков (Боровская община).

Полиция показала последствия атак рф.