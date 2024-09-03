росіяни вдарили по Нікополю з артилерії: поранено 48-річну жінку
Київ • УНН
Війська РФ атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією. У Нікополі поранено 48-річну жінку, пошкоджено комунальне підприємство, житлові будинки та ринок. Атаки також зазнали Марганецька та Червоногригорівська громади.
Війська рф протягом доби, 3 вересня, атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією. Внаслідок російських атак одна людина отримала поранення, також є руйнування в Нікополі та навколишніх громадах. Про це заявив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
У Нікополі через артобстріл поранена 48-річна жінка. У неї садна та різана рана. Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу. Надалі вона буде відновлюватися вдома
За його словами, у місті пошкодження є на комунальному підприємстві. Понівечені 7 осель місцевих, 2 господарські споруди, лінії електропередач.
Та найбільше руйнувань на одному з ринків. Знищені торговельні ряди, побиті павільйони, складське приміщення.
По райцентру ворог цілив й дронами-камікадзе. Їх скеровував і по Марганецькій громаді. Від артилерійських снарядів потерпала Червоногригорівська. В них без жертв. Атаковані території обстежують
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