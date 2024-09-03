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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ударили по Никополю из артиллерии: ранена 48-летняя женщина

россияне ударили по Никополю из артиллерии: ранена 48-летняя женщина

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 15:57  •  10262 просмотра

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Войска РФ атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. В Никополе ранена 48-летняя женщина, повреждены коммунальное предприятие, жилые дома и рынок. Атаке также подверглись Марганецкая и Червоногригорьевская громады.

Войска рф в течение суток, 3 сентября, атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. В результате российских атак один человек получил ранения, также есть разрушения в Никополе и окружающих общинах. Об этом заявил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали 

В Никополе из-за артобстрела ранена 48-летняя женщина. У нее ссадины и резаная рана. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь. В дальнейшем она будет восстанавливаться дома 

- рассказал Лысак. 

По его словам, в городе повреждения есть на коммунальном предприятии. Изуродованы 7 домов местных, 2 хозяйственные постройки, линии электропередач.

Но больше всего разрушений на одном из рынков. Уничтожены торговые ряды,  побитые павильоны, складское помещение.

По райцентру враг целился и дронами-камикадзе. Их направлял и по Марганецкой громаде. От артиллерийских снарядов страдала Червоногригорьевская. В них без жертв. Атакованные территории обследуют

- подытожил председатель ОВА. 

На Дніпропетровщині через удари рф один загиблий та 10 постраждалих: показали наслідки3 сентября 2024, 07:56 • 19940 просмотров

Владимир Омельченко

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