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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3662 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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росіяни вдарили по Херсонщині: постраждав староста села

Київ • УНН

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У селі Микільське на Херсонщині внаслідок російського обстрілу поранено 60-річного чоловіка. Потерпілого з вибуховою травмою та пораненням передпліччя доставлено до лікарні.

росіяни вдарили по Херсонщині: постраждав староста села

У п'ятницю, 18 жовтня, війська рф завдали удару по Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав місцевий мешканець села Микільське. Про це розповіли у Херсонській ОВА, передає УНН.

Деталі

Близько 11:10 окупанти обстріляли Микільське. Через ворожий обстріл постраждав староста населеного пункту

- розповіли в ОВА. 

60-річного чоловіка доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя. Наразі потерпілому надають медичну допомогу.

Нагадаємо

російські війська минулої доби, 17 жовтня, обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів троє людей отримали поранення, є пошкодження. 

Володимир Омельченко

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